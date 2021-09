Préfecture : Gervais Darisse fait volte-face

Le maire sortant de Saint-André-de-Kamouraska, Gervais Darisse, a déposé cet après-midi son bulletin de candidature à la mairie de Saint-André-de-Kamouraska. Il se retire donc de la course à préfecture de la MRC et appuie la candidature de Sylvain Roy au titre de préfet.

Faisant le constat que la lutte était bien engagée entre les candidats à la préfecture et que sa plateforme électorale était similaire à celle de M. Roy, après réflexion et consultations, Gervais Darisse a décidé plutôt de se représenter à la mairie de Saint-André-de-Kamouraska.

Dans sa démarche, M. Darisse a consulté les maires qui l’avaient publiquement supporté et ceux-ci se sont montrés en accord avec cette position. À Saint-André, M. Darisse sera donc à la tête d’une équipe de candidates et de candidats conseillers composée de Josiane Sirois, Ghislaine Chamberland, Alain Parent, Guy Lapointe et Benoît Saint-Jean.

«Je désire mettre toute mon énergie à supporter le déploiement de l’Internet haute vitesse d’ici septembre 2022, à améliorer la couverture cellulaire, à faire reconnaître la qualité de la digue de l’aboiteau dans la protection du village ainsi que la disponibilisation de terrains pour la construction résidentielle à Saint-André-de-Kamouraska au cours du prochain mandat que je sollicite auprès de la population andréenne», a expliqué le candidat dans un communiqué envoyé aux médias.

S’il est élu à la mairie de Saint-André-de-Kamouraska, M. Darisse souhaite également maintenir ses implications à la MRC de Kamouraska dans les projets éoliens, dans Promotion Kamouraska et dans le développement économique de toute la MRC.