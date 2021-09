Préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis sollicite un quatrième mandat

Bertin Denis a déposé son bulletin de candidature au poste de préfet de la MRC des Basques le 20 septembre dernier. Il sollicite ainsi un quatrième mandat de la part de ses concitoyens.

De ses trois premiers mandats, Bertin Denis note deux principales réalisations. «Le Parc du Mont Saint-Mathieu est le projet qui a eu le plus gros impact. De plus, nous avons un nouveau développement de cinq millions de dollars en préparation, nous sommes à l’étape de recherche de financement et à attacher les dernières ficelles», a précisé le préfet sortant de charge.

Les projets éoliens ont également permis de donner un bel élan à la MRC des Basques. M. Denis a souligné qu’Hydro-Québec s’apprête à aller en appel d’offres dans les prochaines semaines pour d’autres projets éoliens. Il y en a effectivement un projeté à l’ouest du territoire du Bas-Saint-Laurent pour lequel la MRC des Basques ferait partie des partenaires.

Selon Bertin Denis, la MRC des Basques a vu un engouement augmenter pour son territoire de la part de citadins qui recherchent davantage la quiétude des régions à la suite de la pandémie. «Il y a beaucoup d’intérêt, notamment une entreprise qui veut se décentraliser, quelqu’un qui explore notre MRC et son parc industriel régional», a souligné le préfet.

La migration de travailleurs et de familles fait donc partie des éléments et des outils qui permettront à la MRC des Basques de se développer davantage. Le dossier des églises fait également partie des préoccupations de Bertin Denis.

La date limite pour déposer un bulletin de candidature est le 1er octobre. Si M. Denis reste le seul candidat, il sera élu par acclamation. Jusqu’à maintenant, aucune autre personne ne s’est manifestée pour l’affronter dans une campagne électorale en vue du scrutin prévu le 7 novembre prochain.