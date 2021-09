Un don de 6 000$ pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup se réjouit de pouvoir compter sur le soutien de Denis Tardif, député provincial dans Montmagny-Rivière-du-Loup, et du ministre Éric Girard dans sa campagne annuelle «Merci de vous unir à nous, pour que nous puissions être soignés chez nous!».

En effet, la Fondation a reçu un chèque de 5 000$ de M. Tardif ainsi qu’un chèque de 1 000$ de M. Girard. Ce soutien financier important de la part de représentants politiques démontre l’importance que la Fondation a, auprès de sa communauté. La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup les remercie sincèrement pour leur générosité.

Rappelons que la campagne est toujours en cours et que cette année, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a décidé d’investir dans un pléthysmographe. Cet équipement spécialisé permettra non seulement de recevoir des diagnostics et soins de santé ici plutôt que d’avoir à se déplacer à Québec, mais également de réduire le stress vécu par les patients par une diminution du temps d’attente avant de recevoir leurs résultats. Puisqu’un diagnostic précoce augmente les chances de guérison, il s’agit d’un avantage indéniable. De plus, cet équipement permettra de garder les professionnels de la santé de la région ici et d’en attirer de nouveaux, ce qui est capital en ce temps de pénurie de main-d’œuvre.

En s’unissant, la Fondation affirme qu’il est possible de perfectionner la nouvelle clinique de médecine vasculaire à Rivière-du-Loup. Il est possible de faire un don directement sur le site web : santerdl.ca, ou en téléphonant au 418-868-1010 poste 2237.