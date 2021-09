Élections municipales : l’équipe « Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac » s’active

C’est ce lundi 20 septembre, dès l’ouverture des bureaux de la Ville, que les sept membres de l’équipe « Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac » sont allés officiellement déposer leurs bulletins de candidature pour les élections municipales qui se tiendront le 7 novembre prochain.

Voici les candidats dans chacun des districts de même que les dossiers qui leur seront octroyés s’ils sont élus : Mayane Cyr Paradis, district 1 responsable du sport et des loisirs ; Jean-Marc Beaudoin, district 2 responsable des arts, de la culture et des organismes communautaires ; Rémi Dumont, district 3 responsable de la réglementation et de l’urbanisme ; Denis Blais, candidat à la mairie ; Pascale Mailloux, district 4 responsable des communications et des relations avec les citoyens ; Sébastien Gauthier, district 5 responsable des ressources humaines, financières et matérielles; Marie-Lyne Michaud, district 6 responsable du développement économique et touristique.

Fiers de cette première étape importante dans le processus électoral, les membres de l’équipe sont à terminer leur plateforme électorale qui sera diffusée prochainement.