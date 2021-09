Il est encore temps de s’inscrire à La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer, en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ). Que les participants soient au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine, ils ont jusqu’au 23 octobre pour s’inscrire, récolter des dons et réaliser leur marche.

Du 1er au 30 septembre, les caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent s’unissent afin de présenter le mois Desjardins dans le cadre de La marche du Grand défoulement de l'Est-du-Québec. Il s'agit d'un projet dit rassembleur qui rallie les communautés, incite à la pratique de saines activités physiques, et favorise le soutien à la cause.

Dans les villes ou municipalités des Caisses Desjardins participantes, les personnes intéressées pourront choisir un trajet de marche de 5 km ou de 10 km qui leur fera visiter des attraits et des commerçants locaux. Elles pourront également en apprendre davantage sur l'Association du cancer de l'Est du Québec. En solo ou en équipe au mois Desjardins, les participants courront également la chance de gagner un panier cadeau à saveur locale. Plus de détails sur lamarchegdestduquebec.ca.

Que ce soit pour rendre hommage aux défunts ou pour témoigner un appui tangible à ceux qui traversent ou ont traversé l’épreuve du cancer, l’ACEQ encourage tout le monde à faire partie de ce grand mouvement de solidarité. Tous les citoyens du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, jeunes et moins jeunes, peuvent participer à La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec. En solo ou en équipe, il suffit de se fixer un défi en déterminant un nombre de minutes ou de kilomètres de marche. L’ACEQ invite les citoyens à s’inscrire, à faire appel à la générosité de leur entourage et à se préparer à marcher avec elle, en soutien aux personnes touchées par la maladie.

L’Association tient à remercier grandement les partenaires de La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec : Desjardins et Mallette.

À PROPOS DE L’ACEQ

Depuis près de 40 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec travaille à mettre en place et à maintenir des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par le cancer. Parmi la gamme des services qu’elle offre, on compte un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur sa plateforme verslemieuxetre.tv, une trousse procurant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie, et bien plus.