Le Cégep de Rivière-du-Loup reçoit 316 000$ pour ses activités de recherche en développement durable

Le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) du Cégep de Rivière-du-Loup a récemment obtenu une subvention du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) dans le cadre du programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-II. Ce financement concerne plus précisément les activités du GREB dans le domaine du traitement des eaux. Il permettra le développement d’un procédé biologique innovant pour le traitement des eaux de drainage des tourbières afin de réduire l’impact environnemental.

La subvention obtenue se chiffre à 316 000 $ et inclut un montant de 12 000 $ par année destiné aux étudiants du Cégep qui pourront participer aux travaux de recherche. Le projet, d’une durée de trois ans, est une collaboration du GREB, de Biopterre et des tourbières du Québec représentées par l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ). Le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie du Cégep est piloté par l'enseignant et chercheur principal Habib Horchani.

Rappelons que le GREB et le Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup ont particulièrement fait parler d'eux lors des dernières années. En effet, en janvier 2021, le Cégep de Rivière-du-Loup se positionnait au 1er rang dans la catégorie Research Colleges by Growth du palmarès Canada’s Top 50 Research colleges 2020 de l’organisme RE$EARCH Infosource.

À PROPOS

Le programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-II vise à inciter les chercheuses et les chercheurs québécois œuvrant dans des champs disciplinaires variés à aider l’industrie minière à relever les défis techniques, environnementaux et technologiques posés par le contexte géologique québécois. Il s’agit d’un programme qui encourage le partenariat et la collaboration entre plusieurs entreprises ou acteurs clés du secteur et qui aura des retombées éventuelles à large portée pour le secteur minier.