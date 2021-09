Fondation Annette Cimon Lebel : 50 000 $ pour les gens atteints de cancer

C’est le 10 septembre 2021 qu’a eu le 25e tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel. Pour l’occasion, 130 golfeurs se sont déplacés afin de soutenir cette cause qui vient en aide aux gens atteints de cancer du Bas-Saint-Laurent.

Cette édition a été excellente pour la Fondation Annette Cimon Lebel; les joueurs étaient au rendez-vous, en plus d’une excellente participation des commanditaires et donateurs.

Après une journée bien remplie, le dévoilement a ébloui le comité organisateur : c’est un total de 50 000 $ qui a été recueilli. Ces profits vont être distribués aux gens atteints de cancer et qui sont dans le besoin.

La Fondation remercie toutes les personnes impliquées dans ce succès remarquable : les bénévoles, donateurs, commanditaires et participants au tirage, au golf et au souper. C’est grâce à la participation de tous qu’un tel succès est possible.

LES SERVICES DE LA FONDATION

Avant la COVID-19, la Fondation remettait autour de 50 000 $ par an à plus d’une centaine de personnes pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport. En 2020, la Fondation a tout de même réussi à remettre 28 000 $ en dons aux gens atteints de cancer. Fait à souligner : la Fondation a remis plus de 863 000 $ à 2700 personnes depuis son ouverture en 1995.

On estime à 1000 $ le montant minimal que les gens atteints de cancer doivent débourser lors de leurs traitements en radiothérapie à Rimouski ou à Québec, pour leur frais d’hébergement, de repas, de transport et de médicaments durant leurs 5 à 6 semaines de traitements. Comme la Fondation aide les gens atteints de cancer, qui ont des revenus moindres, cette aide est donc grandement appréciée.

De plus, tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille. Pour don ou information, communiquez au bureau de la Fondation Annette Cimon LeBel au 418-867-1695 ou par courriel au [email protected]