Suzanne Rhéaume dévoile les membres de son équipe

La candidate à la mairie de Cacouna, Suzanne Rhéaume, a présenté son équipe en vue de des prochaines élections municipales dans un communiqué de presse, ce mercredi 15 septembre. Celle-ci est composée de Francine Côté, Rémi Beaulieu, Danielle Bélanger, Ghislain Mailloux, Johanne Pelletier et Louis-René Perreault.

Suzanne Rhéaume est fière de présenter une équipe complète et solide, constituée d’anciens élus et de nouveaux venus. Ensemble, les membres d’Équipe Cacouna disent allier la diversité et la complémentarité. «Je suis très heureuse de me présenter en compagnie d’une équipe dont le sens de la collectivité, le goût de l’engagement et de l’écoute font partie de leurs valeurs profondes», affirme madame Rhéaume.

ÉQUIPE

Francine Côté et Rémi Beaulieu comptent respectivement 12 et 20 ans à titre d’élus. Mme Rhéaume met de l’avant leur grande connaissance des dossiers, leur rigueur au travail, leur intégrité et leur implication et soutient qu’ils ont grandement contribué au développement de la collectivité.

Retraitée et forte de 36 ans d’expérience dans le secteur financier, Danielle Bélanger habite Cacouna depuis 5 ans. Son intérêt marqué pour les causes sociales, l’environnement et les finances fait d’elle une personne à l’écoute des besoins de la municipalité, soutient la candidate.

Natif de Cacouna, Ghislain Mailloux est entrepreneur dans le domaine de la photographie. Sa connaissance du milieu de vie de ses collègues et son énergie contagieuse seront des atouts importants pour l’équipe. La vitalité de la municipalité et le souci de l’intérêt citoyen sont ses priorités, assure le candidat.

Johanne Pelletier, aussi née à Cacouna, est enseignante à l’école Vents-et-Marées. Son sens de l’écoute, son engagement auprès de la collectivité, notamment au sein de l’administration des Habitations Kakou et son grand intérêt à la qualité de vie des gens de la municipalité ont été mis de l’avant par l’équipe.

Louis-René Perreault, également natif de Cacouna, est entrepreneur dans le domaine manufacturier. Déjà impliqué dans sa communauté, M. Perreault a manifesté le désir de s’engager davantage et activement. Les aspects commercial, économique et communautaire sont les causes motivant sa décision de joindre l’équipe.

Le programme électoral d’Équipe Cacouna sera dévoilé au début du mois d’octobre.