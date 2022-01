En septembre, le Bas-Saint-Laurent se lance un défi : manger local!

Jusqu’au 30 septembre, les Québécois s’approvisionneront plus localement encore, dans le cadre de la 7e édition du Défi 100 % local. Durant tout le mois de septembre, des activités sont prévues pour faire découvrir aux participants de nouveaux lieux pour manger de plus en plus local.

Au Bas-Saint-Laurent, dès le 2 septembre, un concours gourmand sera proposé sur la page Facebook des Saveurs du Bas-Saint-Laurent en lien avec le Défi. Les locavores de la région seront invités à partager leur produit bas-laurentien coup de cœur et à identifier l’entreprise associée pour courir la chance de gagner l’un des cinq paniers-cadeau d’une valeur de 75 $ chacun. La date limite pour participer au concours est le 30 septembre 2021.

De plus, du contenu propre à la région est disponible en ligne pour faire rayonner notre identité culinaire. Accédez à plusieurs trucs et astuces ainsi qu’à des recettes 100% régionales au defijemangelocal.ca/region/bas-saint-laurent. L’initiative se termine à la fin du mois de septembre, mais les producteurs québécois rappellent qu’il est possible de les soutenir tout au long de l’année.

Le Défi 100 % local est organisé par le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec. Il s’agit d’une initiative d’achat local qui a pour objectif d’outiller les consommateurs à découvrir et à soutenir les entreprises bioalimentaires locales en consommant plus d’aliments produits ou transformés dans leur région.