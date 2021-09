Déjà 5 ans au service de la région pour le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

Le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent a publié son rapport annuel pour la période 2020-2021. L’organisme y présente les principales réalisations concernant près de 20 mandats et projets régionaux touchant le développement de la région.

Créé en 2016 par les MRC du Bas-Saint-Laurent, le CRD est un organisme de concertation et de planification qui agit comme gestionnaire de projets pour ces dernières, mais également pour diverses instances et organisations régionales. «À travers les réalisations du CRD, c’est l’ensemble des MRC et toute une région qui œuvrent à son développement. L’organisation que nous avons créée représente en effet un levier majeur et nous en sommes très fiers», précise le président du CRD et préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

«Particulièrement au cours de la dernière année, nos réalisations collectives ont fait une différence dans le développement du territoire et l’épanouissement des Bas-Laurentiennes et Bas-Laurentiens. Je remercie nos collègues élus ainsi que les personnes et organisations impliquées au sein des projets que nous mettons en œuvre et sans qui nous ne pourrions avancer régionalement», souligne pour sa part Chantale Lavoie, vice-présidente du CRD et préfet de la MRC de La Matapédia.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

Rapport d’étape positif du projet d’expérimentation des modes de rémunération des ouvriers forestiers. Onze recrues et 71 ouvriers, dont trois vétérans, participent à cette expérience unique au Québec.

La finalisation d’un portrait stratégique de développement de la main-d’œuvre et de l’emploi.

Une édition 2021 du Défi OSEntreprendre dynamique avec près de 300 participants au volet régional.

Le travail concerté des responsables de l’attractivité des territoires de MRC, menant entre autres à l’adoption d’une image de marque et d’outils de communication en vue d’un lancement à l’automne.

Le démarrage du projet de recherche-action pour le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés rurales.

Le soutien à la réalisation de plus de 80 initiatives visant à contrer la pauvreté et l’exclusion sociale dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité Bas-Saint-Laurent.

La coordination d’un important exercice de concertation menant à l'élaboration d’un projet de relance économique en autonomie alimentaire.

La poursuite des travaux de lutte à la berce du Caucase et à la berce sphondyle, de même que ceux concernant le Programme d’aménagement durable des forêts, notamment la coordination des Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire.

NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

L’année 2021 marquera par ailleurs le début des travaux d’élaboration du Plan de développement 2022-2027 du Bas-Saint-Laurent. C’est dans ce cadre que le CRD tiendra des séances de travail du Forum de concertation bas-laurentien dont le principal objectif sera l’actualisation de la vision et des priorités de développement. Une tournée des conseils des MRC du Bas-Saint-Laurent est également prévue à l’automne.

Créé par les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, le CRD est un organisme de concertation et de planification dont la mission est de promouvoir et de soutenir le développement économique, social et culturel du Bas-Saint-Laurent. Le conseil d’administration est formé des préfets des huit territoires de MRC. Deux membres désignés par la Table régionale des élu[e]s municipaux sont observateurs.

PROJETS ET MANDATS

Développement régional : le Projet d’expérimentation des modes de rémunération des ouvriers forestiers, le Plan d’action régional pour l’emploi saisonnier, le transport collectif, l’attractivité du Bas-Saint-Laurent, la recherche-action pour le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés rurales, le Défi OSEntreprendre et la Semaine des entrepreneurs à l’école.

Développement social : l’Alliance pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent et l’Entente régionale des services en travail de rue.

Ressources naturelles et environnement : la lutte à la berce du Caucase et la berce sphondyle, le Programme d’aménagement durable des forêts, les Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire.

Services administratifs : la Régie intermunicipale de l’Énergie du Bas-Saint-Laurent, la Table régionale des élu[e]s municipaux du Bas-Saint-Laurent, L’APPUI et la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent.