Léo Paul Charest posera sa candidature à la mairie de Saint-Jean-de-la-Lande 

Après mûre réflexion et encouragements de nombreux citoyens de la municipalité, Léo Paul Charest soumettra sa candidature au poste de maire de la municipalité de St Jean-de-la-Lande lors des prochaines élections municipales.

M. Charest habite Saint-Jean-de-la-Lande depuis maintenant 15 ans. Il est un éducateur de carrière. Il a été enseignant de sciences, directeur d’école, directeur de l’Éducation et directeur général. Il a aussi œuvré pendant plusieurs années au ministère de l’Éducation et aux Affaires Intergouvernementales du Nouveau-Brunswick ainsi qu’au Conseil des ministres de l’Éducation Canada à Toronto.

Dans la région du Témiscouata, on se souvient de lui surtout par son travail de consultant en Éducation et Relations internationales et par le fait qu’il a dirigé le Congrès mondial acadien 2014 qui a eu un grand succès sur le territoire. Léo Paul est aussi impliqué dans la communauté. Il a d’ailleurs été conseiller municipal à Saint-Jean-de-la-Lande pendant un mandat.

Motivé par le désir d’offrir un environnement de participation et d’échange sur les priorités et projets de sa municipalité, il offre une grande expérience en administration et une volonté de contribuer directement à la qualité de vie de ses concitoyens ainsi qu’au développement et à l’essor de sa municipalité.

Son leadership se fonde sur la participation citoyenne, l’engagement des conseillères et conseillers municipaux, l’écoute active, le partage de l’information, la transparence et le respect des opinions.