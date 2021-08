Entrave de la rue Beaubien ce 31 août

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population qu’une portion de la rue Beaubien sera fermée à la circulation ce mardi, de la rue du Domaine au chemin Lebel. L’entrave permettra de réparer un bris d’aqueduc survenu à la hauteur du 171, rue Beaubien.

Les travaux commenceront vers 8 h 30, pour laisser passer le flux de circulation scolaire et les autobus, et devraient nécessiter la journée. Il est à noter que le Service technique et de l’environnement devrait être en mesure de réparer le bris sans avoir à interrompre la desserte en eau potable dans le secteur, à moins que ne survienne un imprévu sur le terrain.

La circulation sera redirigée via un détour empruntant les rues des Plateaux, Plourde et le boulevard Cartier au nord ou encore le chemin Lebel et le parc industriel au sud. La circulation locale vers les résidences ou commerces compris dans l’entrave sera maintenue de part et d’autre jusqu’aux limites du chantier. Le secteur de la rue Hélène pourra ainsi être rallié depuis l’intersection des rues Beaubien et du Domaine.

Les usagers de la route sont invités à prévoir quelques minutes supplémentaires pour leurs déplacements, l’évitement de la zone concernée nécessitant un détour assez conséquent. La Ville remercie les citoyens de leur habituelle collaboration et les invite à redoubler de prudence aux abords du chantier.