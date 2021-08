Une équipe en vue des élections municipales à Saint-Honoré-de-Témiscouata

«En équipe pour le sommet» brigue la mairie et les six sièges du conseil municipal de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Andrée Dubé et ses partenaires souhaitent apporter renouveau, positivisme et dynamisme à la table des décisions.

Andrée Dubé, cheffe d’entreprise pendant plus de 30 ans dans le secteur des technologies et de la comptabilité, a choisi Saint-Honoré pour vivre pleinement sa retraite. Les candidat·e·s aux postes de conseiller·ère·s sont Claudia Beaulieu, Stéphanie Caron, Carole Desbiens, Richard B. Dubé, Jocelyn Pelletier et Isabelle Tanguay. Ces membres possèdent une grande diversité d’expériences personnelles et professionnelles, et leur désir de voir rayonner Saint-Honoré les a réunis dans cette équipe. Une place importante est également faite aux femmes, ainsi qu’à la jeunesse.

Parmi les dossiers qui leur tiennent à cœur, on retrouve la construction et l’entretien d’installations de loisirs pour toute la famille, le maintien et l’amélioration des services de proximité (garderies, épicerie, etc.) et l’attractivité. La nouvelle formation politique a aussi hâte de se pencher sur deux projets d’envergure : le développement résidentiel et la transformation de l’église.