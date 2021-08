Les dommages liés au dégât d’eau dans l’édifice de la MRC de Rivière-du-Loup sont estimés à près de 20 000 $

Comme l'avait souligné d'emblée le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, malgré les apparences, les dégâts causés par l'eau à l'édifice et aux bureaux de la MRC sont contenus. Le total de l’ensemble des couts incluant ceux liés au nettoyage et séchage des locaux ainsi que les travaux de remise à neuf sont évalués à plus ou moins 20 000 $.

«Selon toute vraisemblance, c’est au petit matin que la pièce de la toilette a fait défaut. Si c'était arrivé en soirée, les dégâts auraient été plus importants. Toute l'intervention, des premiers employés arrivés à la firme GUS a fait en sorte de limiter les dégâts», souligne le préfet.

M. Lagacé ajoute que le revêtement du plancher n'aura pas à être remplacé au sous-sol et dans la salle du conseil. «Heureusement, les tuiles n'ont pas réagi à l'eau, contrairement à s'il y avait eu un plancher en bois flottant.» Les échéanciers de remise à neuf seront connus dans les prochains jours.

Rappelons que la nuit du 18 au 19 aout, deux étages de l’édifice de la MRC de Rivière-du-Loup ont subi des dommages à la suite d’un dégât d’eau.