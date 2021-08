Alain Bélanger sollicitera un troisième mandat à la mairie de Saint-Jean-de-Dieu

Le maire sortant de Saint-Jean-de-Dieu, Alain Bélanger, a confirmé le 23 aout qu’il briguera un troisième mandat lors des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain.

«Nous avons réalisé plusieurs projets au cours des dernières années. La nouvelle caserne incendie sera inaugurée samedi prochain. On a aussi investi pour les rangs de la Société Est et Bellevue. Je veux continuer les projets qui ont été mis en route», explique M. Bélanger. Le gouvernement du Québec a d’ailleurs accordé une aide financière de plus de 1,7 M$ à la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu afin de lui permettre de réaliser cette construction évaluée à 2,1 M$.

D’autres projets importants sont prévus dans la Municipalité, Alain Bélanger cite notamment la construction d’un garage municipal, qui est en fin de vie, ainsi que la relance des activités de loisirs et culturelles, comme la tire de 4x4 et la Grande Virée de Saint-Jean-de-Dieu, après une pause forcée par la COVID-19.

«Une municipalité ne se gère pas comme une entreprise privée. Il faut offrir des services à la population, comme l’entretien des chemins l’été et l’hiver, l’eau et les égouts, les activités de loisirs. Je veux aussi travailler à l’embellissement de notre municipalité afin qu’on conserve nos 4 Fleurons du Québec», indique Alain Bélanger. Ce dernier souligne que même si la salle du conseil a dû être fermée plusieurs mois en raison de la pandémie, la population pouvait toujours poser ses questions avant l’assemblée par écrit.

Trois nouveaux conseillers devront se joindre à l’équipe de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu lors des prochaines élections municipales. «Je pense qu’on est capable de travailler ensemble. Ce que tout le monde veut, c’est le mieux-être de notre municipalité, ça ne me fait pas peur et on va continuer dans ce sens-là», complète M. Bélanger.

À noter que l’entrepreneur Jean-Claude Malenfant a confirmé sa candidature au poste de maire à Saint-Jean-de-Dieu, il s’opposera ainsi au maire sortant, Alain Bélanger.