Québec accorde une aide financière de 300 000 $ au Cégep de Rivière-du-Loup pour la recherche dans le secteur minier

Le gouvernement du Québec a accordé le 21 aout une aide financière de 300 000 $ au Cégep de Rivière-du-Loup dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier. L’équipe de recherche louperivoise travaillera sur le développement d’un bioprocédé innovant pour le traitement des eaux de drainage des tourbières pour réduire la nuisance environnementale.

Ce programme vise à inciter les chercheuses et les chercheurs québécois œuvrant dans des champs disciplinaires variés à aider l'industrie minière à relever les défis techniques, environnementaux et technologiques posés par le contexte géologique québécois. Il s'adresse aux chercheurs universitaires et collégiaux pour des projets de deux à trois ans.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Jonatan Julien, a confirmé une aide financière totale de près de 7,2 millions de dollars dans le cadre de ce programme de recherche pour soutenir le secteur minier. Ainsi, 21 projets répartis dans des établissements de sept régions du Québec bénéficieront de cet investissement. L'aide financière provient du MERN et du Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies (FRQNT). Cette aide est accordée à la suite d'un processus de sélection qui a débuté en juin 2020, après le lancement d'un deuxième appel de propositions.

Le Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier s'inscrit dans les actions prévues dans la Vision stratégique du développement minier au Québec 2016-2021 et dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, notamment afin d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier.