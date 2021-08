Jean-Claude Malenfant sera candidat à la mairie de Saint-Jean-de-Dieu

L’entrepreneur Jean-Claude Malenfant, a manifesté son intention de se présenter comme candidat à la mairie de Saint-Jean-de-Dieu. Il veut ainsi consacrer quelques années à l’administration de sa municipalité. Sa priorité est de «faire une saine gestion des dépenses pour que les gens puissent reprendre confiance en leur conseil municipal».

M. Malenfant a fondé les entreprises JCO Malenfant en 1979, qui oeuvrent dans le domaine de la construction depuis plus de 40 ans et Innovation Malenfant, spécialisé dans la fabrication de produits métalliques. Maintenant retraité, il veut s’engager en politique municipale. L’aspirant maire souhaite redonner aux citoyens le droit d’assister aux réunions du conseil, de poser des questions et d’obtenir des réponses.

Jean-Claude Malenfant prévoit aussi donner un second souffle aux loisirs en encourageant la tenue d’activités dans la municipalité et tisser un contact plus étroit avec la Chambre de commerce pour revitaliser le milieu des affaires. Les élections générales municipales auront lieu le 7 novembre prochain. Info Dimanche a tenté de joindre le maire sortant, Alain Bélanger, pour connaitre ses intentions, sans succès.