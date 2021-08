Raymond Chabot Grant Thornton souligne son 70e anniversaire avec le tirage d’une bourse d’études de 1000 $

Le jeudi 2 septembre prochain, le bureau de Raymond Chabot Grant Thornton de Rivière-du-Loup célèbrera son 70e anniversaire en compagnie de ses employés. Pour souligner l’événement, une bourse d’études sera remise afin d’encourager la relève d’ici dans le cadre d’un concours ouvert à la communauté de la région.

«Nous sommes fiers de remettre cette bourse de 1000 $ à un étudiant ou une étudiante parmi les résidents des régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Cette bourse marque également tous les efforts déployés par la relève en comptabilité, en finances et en administration pendant ses études afin d’intégrer le marché de l’emploi, et toute la résilience dont elle a fait preuve dans la dernière année. Notre bureau est devenu ce qu’il est aujourd’hui grâce aux bâtisseurs, et continuera de grandir avec l’implication de la relève d’ici», a mentionné Donald Savard, associé en certification et directeur au bureau de Rivière-du-Loup.

La date limite pour participer au concours est le vendredi 27 août à 12 h. Pour vous inscrire, consultez le Concours de bourse d’études.

HISTOIRE D'ÉQUIPE

Depuis 1951, de nombreux experts ont permis à l’équipe de se développer, de grandir et de s’épanouir. Ce sont notamment les valeurs d’entraide et de bienveillance des Louperivois qui auront séduit ces experts. Inspirée, l’équipe dévouée arrive alors rapidement à se démarquer, faisant de Raymond Chabot Grant Thornton, en 1980, la plus importante firme certification, de fiscalité et de services-conseils dans l’est du Québec.

L’équipe démontre encore aujourd’hui son engagement afin de favoriser la vitalité économique de cette belle région. Ce dévouement se traduit par des actions concrètes, permettant de mettre de l’avant la relève d’ici grâce à des offres d’emploi, par son engagement auprès de la communauté du Bas-Saint-Laurent dans diverses activités et organismes communautaires, ainsi que par la collaboration avec plus d’une centaine de clients qui font confiance au savoir-faire de ses experts.