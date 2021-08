Suzanne Rhéaume sera candidate à la mairie de Cacouna

Suzanne Rhéaume, conseillère municipale depuis 8 ans à Cacouna, sera candidate au poste de maire. Résidente depuis 26 ans, Mme Rhéaume est bien au fait de l’ensemble des dossiers ainsi que les principaux défis de la municipalité.

«C’est avec beaucoup de fierté que je prends la relève à la tête d’Équipe Cacouna et que je pose officiellement ma candidature pour les élections municipales du 7 novembre. J’entreprends ce nouveau défi avec enthousiasme», dit-elle.

En fait, Mme Rhéaume désire que la politique municipale prenne encore plus de place dans sa vie, puisque le 16 octobre, elle deviendra une jeune retraitée de l’entreprise Prelco, après 32 années de service, dont 20 en tant que directrice des Communications et attachée Ressources humaines.

«Je prends aujourd’hui l’engagement de m’investir pleinement, advenant mon élection, à travailler sur les enjeux de notre municipalité tant aux niveaux communautaire, culturel, économique, environnemental que touristique», confie Mme Rhéaume, qui tient à remercier les membres de l’équipe actuelle d’Équipe Cacouna.

«Merci à Mme Ghislaine Daris, mairesse, pour son dévouement, son intégrité sans faille, son sens du devoir et la confiance qu’elle inspire auprès de ses collègues et membres du conseil municipal. Un remerciement également à ses collègues conseillers municipaux : Danielle Gagné, Rémi Beaulieu, Francine Côté, Benoit Thériault et Bruno Gagnon, pour leurs bons et loyaux services.»

Son équipe complète, dont elle est fière, sera présentée à la presse et à la population en septembre. «Je présenterai aussi à cette occasion notre programme électoral, axé sur le développement et l’avenir de notre belle municipalité».