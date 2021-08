Anita Ouellet Castonguay brigue un troisième mandat à la mairie de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

La mairesse sortante de la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a annoncé le 19 aout qu’elle solliciterait un troisième mandat lors des prochaines élections municipales prévues en novembre prochain.

Après deux mandats réalisés à la mairie, elle affirme avoir pris le temps de bien mûrir sa décision avant d’annoncer son retour. «Il me reste de bonnes années à donner à la communauté que je chéris depuis toujours. Ma santé le permettant et les projets encore à réaliser pour les citoyens de Saint-Alexandre-de-Kamouraska m’ont motivée vers cette décision; d’autant plus que la majorité des membres du conseil municipal actuel désire encore donner du temps pour leurs concitoyens. Ces éléments, ajoutés par le fait que depuis les dernières années nous avons pris un nouvel élan au sein du conseil et de l’administration, m’ont donné le goût de continuer en si bon chemin», a-t-elle déclaré par l’intermédiaire d’un communiqué de presse.

Cinq des six conseillers actuels ont manifesté leur intention de revenir sur la scène publique municipale pour un autre mandat de quatre ans. Seule madame Diane Lapointe Anctil, pour des raisons de retraite définitive, ne se représentera pas. Le directeur général, Armand Comeau, continuera à aider la municipalité pendant encore quelque temps.

La motivation première de la mairesse sortante est de «servir la population alexandrine et de donner les meilleurs services possibles». «Je suis convaincue d’avoir à mes côtés une équipe de conseillers pour continuer sur cette lancée, en plus d’être soutenue par une administration et des employés municipaux dévoués et compétents», a ajouté Mme Ouellet Castonguay.

Cette dernière conclut que les prochains projets seront porteurs pour le développement de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.