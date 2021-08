Travaux d’asphaltage sur l’autoroute 85

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’il procédera à des travaux d’asphaltage de l’autoroute 85, à partir de la bretelle d’accès menant de l’autoroute 20 Est à l’autoroute 85 Sud, jusqu’à la rue Fraserville, à Rivière-du-Loup.

Le chantier, qui s’échelonnera sur environ 3 semaines, est prévu débuter le 30 août. Ces travaux permettront de renforcer la chaussée et d’améliorer le confort de roulement dans ce secteur.

Il y aura la fermeture en tout temps d’une voie sur deux de l’autoroute 85 Sud. On note aussi la fermeture complète de l’autoroute 85 Sud, du lundi au vendredi de 9 h à 20 h. La circulation sera déviée par un chemin de détour via la sortie 514 de l’autoroute 20, la route 191 et l’autoroute 85.

Les fermetures complètes seront annulées en cas de précipitations et en l’absence de travailleurs. Le Ministère invite les usagers de la route à consulter le Québec 511 avant leur déplacement afin de connaître les entraves en cours.

Le Ministère est conscient de l’impact de ces travaux et remercie les usagers de la route de leur compréhension.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier.