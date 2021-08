Début du chantier de réfection des rues Fraserville et Saint-Paul ce lundi

À compter de lundi le 23 août, la Ville procédera à la réfection des conduites d’aqueduc et d’égout sur divers tronçons des rues Fraserville et Saint-Paul. Doté d’un budget de 3,67 M$, le chantier s’inscrit dans le grand projet de réfection et de mise aux normes des rues et infrastructures souterraines du quartier Saint-François et doit se terminer en novembre prochain.

Dès lundi, le pavage de la rue Saint-Paul sera retiré, entre la rue Albert et le boulevard Armand-Thériault, alors qu’un aqueduc temporaire sera installé. Les travaux d’excavation devraient débuter dans les jours suivants pour ce secteur, en même temps que le début des travaux sur la rue Fraserville, entre les rues Delage et Saint-Pierre, ainsi que le tronçon de la rue Saint-Paul compris entre Fraserville et Saint-Pierre. La signalisation routière redirigera les automobilistes vers les rues Delage, Saint-Elzéar, Saint-Pierre et Saint-Henri, alors que la circulation lourde sera orientée vers la zone industrielle, via la rue Delage et le boulevard Armand-Thériault.

Les résidents concernés ont reçu de l’information dans les dernières semaines concernant les impacts à prévoir, notamment sur l’accès à leur propriété et la distribution d’eau potable via un aqueduc temporaire. Quant aux services publics, comme la collecte des matières résiduelles et la distribution du courrier postal, des solutions ont été proposées et aucune coupure de service n’est à prévoir. Au besoin, la Ville n’hésitera pas à communiquer directement avec les résidents.

Ces travaux sont rendus nécessaires compte tenu de l’état des conduites, dont certaines ont plus de 100 ans. De plus, le réseau d’égout dans ce secteur est unitaire, c’est-à-dire que les eaux de pluie et les eaux usées domestiques transitent dans les mêmes conduites ce qui, combiné avec les épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents, pose problème quant à la capacité d’évacuation du réseau. Enfin, les tronçons de rue concernés nécessitent une réfection du pavage, des trottoirs et des bordures de rue.

L’accès aux commerces touchés par le chantier sera maintenu, notamment le garage D’Auteuil, l’hôpital vétérinaire, le salon de coiffure Le Saint-Paul ainsi que le marché D’Amours. Les citoyens qui le peuvent sont invités à contourner la zone de travaux. La Ville remercie les usagers de la route de leur courtoisie et de leur patience, ainsi que les citoyens et commerces concernés.

Pour toute question sur ce chantier d’envergure, vous pouvez joindre le Service technique et de l’environnement 24 h sur 24 au 418 862-2121.