Aucun changement pour les traverses de Rivière-du-Loup-Saint-Siméon et de Trois-Pistoles-Les Escoumins

Les traverses de Rivière-du-Loup-Saint-Siméon et de Trois-Pistole-Les Escoumins désirent informer leurs usagers que la grève du vendredi 13 et du samedi 14 août aux services de traversiers de Sorel-Tracy, Québec et Matane gérés par la Société des traversiers du Québec (STQ) n’a aucune incidence sur leurs activités. Les horaires et services offerts demeurent les mêmes.

«Nous continuons d’offrir quatre traversées quotidiennes de Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Nos usagers peuvent être rassurés à ce chapitre», commente le capitaine et directeur général, Marco Ouellet, qui note une forte hausse de l’achalandage.

À noter que qu’aucune réservation n’est prise pour la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon. Il est conseillé d’arriver 1 h 30 avant l’heure de départ prévue afin de maximiser les chances d’embarquement.