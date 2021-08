Initiation de pêche à la mouche sur la pourvoirie Nicolas-Riou

La Corporation de Développement de Lac-des-Aigles organise une activité sur la Pourvoirie Nicolas-Riou les 21 et 22 aout. L’activité vise à initier et à développer une nouvelle clientèle issue de différents milieux pour les activités de pêches à la mouche sur les lacs du Québec selon les principes d’une gestion durable et d’une mise en valeur des ressources halieutiques.

Cette activité permettra aux participants d’acquérir une connaissance sur les meilleures pratiques non seulement de l’activité de la pêche mais également sur le comportement du pêcheur en lien avec son environnement. Le projet sera réalisé en collaboration avec différents partenaires et acteurs du milieu faunique : Pourvoirie Nicolas-Riou, l’OBV du fleuve Saint-Jean et le spécialiste Luc Dorion.

Un total de 20 participants seront sélectionnés. Les participants devront verser une contribution de 100 $ pour s’inscrire ce qui inclut le droit d’entrée, le coucher, 4 repas, les cannes à mouche et les mouches, les vestes de flottaison, les lunettes de sécurité, les embarcations et les moteurs. Les participants devront se munir d’un permis de pêche. Les participants seront transportés et logés dans les installations de la Pourvoirie Nicolas-Riou.

Pour toutes informations et inscriptions, contactez Pierre Bossé au 418 318-7980 ([email protected]) ou Serge Demers au 418 750-2717 ([email protected]). Le projet est financé par le ministère de la Flore, de la Faune et des Parcs du Québec et par la Corporation de Développement de Lac-des-Aigles.