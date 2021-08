Sophie Sirois candidate à la mairie de L’Isle-Verte

À la suite de son mandat de quatre ans, la conseillère municipale Sophie Sirois a annoncé qu’elle présentera sa candidature à la mairie de L’Isle-Verte lors des élections municipales qui seront déclenchées cet automne.

«J’avais envisagé de me présenter à la mairie après le départ d’Ursule Thériault [NDLR: en 2017] mais mes circonstances familiales et personnelles ont fait en sorte que j’ai préféré prendre un mandat de conseillère. Je suis maintenant prête à me lancer», explique Mme Sirois.

Sophie Sirois est conseillère municipale depuis une douzaine d’années. Elle a siégé à Saint-Athanase, Saint-Alexandre puis à L’Isle-Verte. Elle s’est également impliquée dans la Corporation de développement économique et touristique de L’Isle-Verte avant de faire son entrée au conseil municipal.

«J’aime développer mon milieu et être proche des gens, qu’on travaille tous ensemble vers un même objectif. La Municipalité est une locomotive pour aller chercher des subventions et continuer d’avancer», ajoute la candidate à la mairie.

Selon elle, des projets seront laissés en suspens à la fin de son mandat, dont le projet de réaménagement de la route 132 et le développement de la zone industrielle. Elle souhaite les amener à terme et réduire la vitesse sur la route 132 près du village. Sophie Sirois veut aussi travailler afin de favoriser le tourisme dans la municipalité et elle souhaite terminer la mise aux normes du système d’eau potable, qui a été enclenchée il y a quelques mois déjà.