Gustave Pelletier pose sa candidature comme maire de Dégelis

Gustave Pelletier fait partie du conseil municipal de la Ville de Dégelis, plus précisément conseiller au siège numéro 6. En novembre prochain, il souhaite changer de fonction, il pose en effet sa candidature au poste de maire.

«Après avoir mûrement réfléchi, je fais officiellement l’annonce aujourd’hui aux citoyens et citoyennes de Dégelis que je soumettrai ma candidature à la mairie de notre ville cet automne», a mentionné M. Pelletier.

Retraité du domaine financier depuis quelques années, il veut continuer à partager son expérience et ses connaissances acquises durant 45 années sur le marché du travail.

«Mon enfance et mon adolescence se sont passées à Dégelis. Même si j’ai été absent pour les études et le travail, j’ai toujours gardé un lien avec Dégelis, la preuve j’y suis revenu m’y établir à la retraite», a-t-il expliqué.

Gustave Pelletier souhaite participer à l’enrichissement de la communauté de Dégelis. «Je veux faire évoluer ma ville en créant un milieu de vie actif pour les jeunes familles et les personnes plus âgées», a-t-il souligné. Il entend également créer un climat de confiance et positif envers les élus.

Les citoyens de Dégelis seront appelés à voter au début du mois de novembre pour se choisir un nouveau maire puisque deux personnes ont annoncé leurs intentions pour ce poste, Gustave Pelletier et Roger Grondin.