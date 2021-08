Rendez-vous des rameurs du lac Long le 15 aout

Chaque année, depuis 2018, le Comité de protection du lac Long et le Comité des loisirs de Saint-Marc organisent le Rendez-vous des rameurs du lac Long, une randonnée de canots, kayaks et autres embarcations légères entre le débarcadère de la rue St-Joseph Nord (route 289) dans la municipalité de Rivière-Bleue à celui de Saint-Marc-du-Lac-Long, point d’arrivée. Cette année l’activité, qui était prévue initialement le samedi 14 aout, est reporté au dimanche 15 aout. Le signal de départ sera donné à 8 h.

Le trajet d’une douzaine de kilomètres se déroule sur environ 3 à 4 heures, mais, vous pourrez parcourir la distance qui vous convient, on a prévu différents arrêts possibles et un service de prise en charge des rameurs par un ponton. Les randonneurs pourront longer la rive, contourner les différentes îles et s’amarrer pour se reposer.

L’observation du pygargue à tête blanche y est possible. Les nombreuses petites anses et petites plages sauvages agrémenteront l’excursion tandis que des points de vue d’intérêt sont présents tout le long du parcours.

Apportez votre lunch pour un pique-nique après votre randonnée. En cas de mauvais temps l’activité est remise au lendemain, dimanche.

Le lac Long, joyau de Rivière-Bleue et de Saint-Marc-du-Lac-Long, est aussi connu comme un des chemins d’eau du Témiscouata, tout comme la Saint-François et la rivière Cabano dans le secteur. Il est particulièrement accessible aux adeptes de canot/kayak avec ou sans expérience (peu de risque au niveau de la sécurité).