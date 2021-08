Un nouveau défi pour Mathis Bourbonnais au lac Témiscouata

Le Rimouskois Mathis Bourbonnais tentera aujourd'hui, pour une deuxième année consécutive, de relever un nouveau défi à la nage dans le lac Témiscouata. En 2021, le jeune nageur veut effectuer le premier Défi les pattes palmées, soit 20 kilomètres à la nage.

Le départ a eu lieu à l’Éco-site de la tête du Lac Témiscouata vers 9 h et son arrivée est prévue à la plage de Cabano vers 14 h. À l’été 2020, il avait effectué 12 kilomètres à la nage avec un chrono de 3 heures et 5 minutes entre le quartier Cabano et le quartier Notre-Dame-du-Lac. Guy Dumais, qui avait lui-même réalisé la traversée de 12 kilomètres en 1987, est à l’origine de cette initiative.

L’événement sera clôturé par une cérémonie de remise de prix ainsi qu’une allocution du maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet. Mathis Bourbonnais, âgé de 16 ans, nage depuis environ 10 ans. Il est membre du club de natation Les Dauphins de Rimouski. Chaque été, il participe à différentes compétitions dont le marathon de la relève Rio Tinto de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean.