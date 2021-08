Roger Grondin veut être le prochain maire de Dégelis

«Je suis désormais rendu à une étape de ma vie ou je veux redonner à ma communauté. Il y a longtemps que je médite l’idée de me présenter comme candidat à la mairie de Dégelis», a laissé savoir Roger Grondin le 5 aout dernier.

Natif de Dégelis, M. Grondin a mené plusieurs projets à terme à titre d’entrepreneur dans le passé, notamment dans le domaine du recyclage du verre. Il mise sur son leadership, son sens des affaires, son esprit de collaboration ainsi que sa curiosité pour convaincre ses concitoyens. Comme maire, il aimerait faire valoir le potentiel et la beauté de l’environnement de Dégelis pour l’amener à se développer. Il compte d’ailleurs sur la vitalité du milieu.

«C’est essentiel de partager ma vision d’une ville en santé! Il est important d’avoir des projets innovateurs et de ne pas craindre d’aller de l’avant. Je veux faire bouger ma ville et inciter les jeunes à vouloir y vivre. Conséquemment, il est primordial d’améliorer l’accès à l’emploi. C’est un enjeu important pour tous les concitoyennes et concitoyens, et malheureusement peu de choses ont été faites à ce niveau jusqu’à maintenant. Je souhaite également avoir la chance de collaborer avec le conseil municipal afin de mener à terme les autres dossiers commencés par l’administration précédente», a expliqué le candidat.

Roger Grondin a été impliqué de différentes façons dans son milieu. Il a été pendant plus de 8 ans organisateur du Rodéo camion de Dégelis. Par la suite, il a été président du comité de citoyens pendant près de 2 ans. M. Grondin compte bien profiter des prochaines semaines pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens de Dégelis, cela en lien avec sa candidature aux élections municipales de novembre prochain.