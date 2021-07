La Caisse des Lacs de Témiscouata remet 14 560 $ en dons pour la région

Lors de la campagne d’épargne des mois derniers à la Caisse des Lacs de Témiscouata, les membres choisissaient chacun un organisme à qui un don serait fait en leur nom. Grâce à cette campagne, la Caisse remettra 14 560 $ à plusieurs organismes du Témiscouata.

De plus, puisque les employés ont atteint les objectifs d’offre de protection, la Caisse et son partenaire Desjardins Sécurité Financière ont exceptionnellement pu faire un don supplémentaire grâce à un programme interne d’implication philanthropique. Les employés ont fait le choix d’appuyer des organismes œuvrant auprès des personnes touchées par le cancer. En ce sens, Ligne de Vie du Témiscouata et l’Association du Cancer de l’est du Québec se sont partagé un don de 10 000 $. C’est donc un montant total de 14 560 $ qui sera versé pour appuyer les organismes dans leur mission.

«Soutenir les différentes causes de la région, tout en impliquant les membres et les employés dans le choix de ces causes, démontre toute la portée du modèle coopératif», mentionne Véronique Pelletier, directrice générale de la Caisse.