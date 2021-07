Les vins du Domaine Acer une fois de plus récompensés 

Déjà primés à de multiples reprises, les produits du Domaine Acer d’Auclair ont de nouveau retenu l’attention des juges de grands concours sur les scènes internationale et canadienne. Ses vins de sève ont récolté trois médailles au «Finger Lakes International Wine and Spirits Competition of New York» et une autre au «All Canadian Wine Championship», récemment. De quoi faire la fierté des propriétaires et des citoyens du Témiscouata.

À New York, les vins doux de sève d’érable, le Val Ambré et le Charles-Aimé Robert, ont tous les deux reçu une médaille d’argent, preuve du grand savoir-faire avec lequel ils sont créés. Un autre produit, Prémices d’Avril, issu de la fermentation de la sève d'érable de début de saison, a lui aussi brillé en recevant une médaille de bronze. C’est également celui-là qui s’est démarqué avec une médaille d’argent au niveau national par la suite.

Si les produits du Domaine Acer remportent des prix pratiquement tous les ans, chaque marque de reconnaissance est un beau cadeau, estiment les propriétaires Nathalie Decaigny et Vallier Robert. Le couple met beaucoup d’efforts à créer et fignoler des vins de grande qualité sur le plan gustatif. Il assure ne jamais rien tenir pour acquis.

«Chaque fois qu’on remporte un prix, c’est comme si on reconnait qu’à travers nos produits, on exprime le caractère hors du commun de leur origine, de même que la finesse et la justesse de l’érable et du territoire forestier. Ça me fait toujours beaucoup d’effet, on ne s’y habitue pas», partage Nathalie Decaigny avec bonheur.

Passionnée, elle explique que les produits évoluent chaque année et que les différents lots ont tous une signature propre qui leur appartient. Les vins doux, comme le Val Ambré et le Charles-Aimé Robert, bien connus dans la région, sont par exemple le résultat d’assemblages de barriques qui vieillissent entre 5 et 20 ans.

Quelque part, chaque produit envoyé aux concours – puis récompensé – est différent du précédent, ce qui ajoute aussi à la satisfaction de la reconnaissance. «Chaque fois qu’on embouteille, c’est toujours un nouvel assemblage […] Nous en sommes très fiers».

Au fil des ans, le Domaine Acer a reçu plus d’une centaine de prix et distinctions pour la qualité de ses produits et pour l’esprit d’innovation de ses propriétaires. En 2019, l’entreprise avait été nommée lauréat régional de l’Ordre du Mérite agricole, prenant du même coup le 3e rang au niveau national.