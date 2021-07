Plus de 3,2 M$ pour le réseau routier local de Saint-Mathieu-de-Rioux et de Saint-Paul-de-la-Croix

Le 16 juillet, le député Denis Tardif a annoncé qu’une aide financière de 3 216 497 $ a été accordée par le gouvernement du Québec aux municipalités de Saint-Mathieu-de-Rioux et de Saint-Paul-de-la-Croix afin de les soutenir dans l’amélioration de leur réseau routier local.

Cette somme, provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports, servira au projet de réfection du chemin du Lac dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux et du 3e rang dans la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. Respectivement, les deux municipalités recevront les sommes de 2 783 242 $ et 433 255 $ provenant du nouveau volet soutien du PAVL.

«Cette précieuse aide financière permettra à notre belle municipalité de mettre à niveau et de compléter son réseau routier de 8,2 kilomètres autour du lac, principal attrait récréotouristique de St-Mathieu. Cet investissement s’inscrit dans les projets de développement de la municipalité et fera assurément le bonheur des résidents de ces secteurs», se réjouit Roger Martin, maire de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Du côté de St-Paul-de-la-Croix, le maire, Jérôme Dancause, est tout aussi content de la nouvelle et explique que la principale route de «transit» de la municipalité sera asphaltée grâce à cette aide.

Ce programme a été entièrement revu, tel qu’annoncé en février 2021. Parmi les changements apportés, il y a l’ajout de volets additionnels afin de répondre à de nouveaux besoins ainsi que la mise en place de meilleures pratiques de gestion pour certains d’entre eux, telles que des appels de projets et des critères de sélection. De plus, les modalités ont été uniformisées, les exigences administratives simplifiées et un meilleur soutien est dorénavant offert aux organismes admissibles, notamment aux municipalités moins bien nanties.

D’ailleurs, M. Tardif invite toutes les municipalités de la circonscription qui auraient besoin d’une aide supplémentaire à déposer dans le volet soutien lors de la prochaine période de dépôt de projet prévue à l’automne 2021.