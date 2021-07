Renouveau chez les 3L: le jaune et vert n'est plus

Trois semaines après avoir présenté leurs nouveaux actionnaires, les 3L de Rivière-du-Loup ont publié sur leur page Facebook leur nouvelle identité qui inclue un nouveau logo et de nouvelles couleurs. Exit le traditionnel jaune et vert, place au bleu, blanc et noir.

«Nouveaux actionnaires, nouveau départ, nouvelles couleurs», a lancé l'organisation. Le passé n'est pas pour autant oublié puisque le logo met de l'avant l'année 1975, soit la date de fondation de la première concession des 3L.

Le sigle «RDL» blanc sur fond noir reprend celui de Transport RDL dont le propriétaire de l'entreprise, Samuel Joncas, s'est joint au groupe d'actionnaire en juin dernier.

Les réactions à la présentation ont été mitigées. Certains internautes ont applaudi le choix des nouvelles couleurs alors que d'autres y ont plutôt vu une fracture avec le passé. Mais dans la majorité des cas, la présentation était surtout considérée comme un retour des 3L sur la glace.

Rappelons que l'équipe de la LNAH est toujours à la recherche de son prochain directeur général alors que l'équipe choisira au premier rang du repêchage qui aura lieu le 7 aout.