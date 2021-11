Deux frigos communautaires accessibles au Kamouraska

Moisson Kamouraska et des partenaires de l’Unité Alimentation du Kamouraska (mené conjointement par COSMOSS Kamouraska et des Alliances pour la solidarité du Kamouraska) ont procédé au lancement d’un tout nouveau service pour la population du Kamouraska. Deux frigos communautaires, d’échange et de partage ont pris place au Kamouraska.

L’un est situé au 710, rue Taché à Saint-Pascal dans le vestibule d’accueil de ce bâtiment où se situent la friperie des Ateliers du partage et les bureaux du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Le deuxième est situé au 399A, 9e Rue Boulevard Desrochers à La Pocatière au Club Fadoq.

Ce projet est rendu possible grâce à un financement issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Réduire le gaspillage alimentaire et partager les surplus : PRENEZ ET DONNEZ

La table en alimentation du Kamouraska en partenariat avec l’Alliance pour la solidarité du Kamouraska ont mandaté Moisson Kamouraska afin de piloter ce projet. Moisson contribuera en grande partie à approvisionner les 2 frigos, toutefois les citoyennes et les citoyens du Kamouraska sont invité.e.s à échanger, prendre ou déposer des aliments frais dans ces deux frigos communautaires. L’objectif est d’éviter le gaspillage alimentaire et de partager gratuitement des surplus.

«Dans un vaste territoire à caractère rural, comme celui de la MRC de Kamouraska, l’enjeu d’accessibilité à des aliments frais, diversifiés et de faible coût se manifeste clairement, surtout auprès des personnes vivant une situation de vulnérabilité. C’est dans la complémentarité, l’arrimage aux services existants, diversification des moyens que nous serons en mesure d’améliorer la sécurité alimentaire de la population du Kamouraska», a mentionné Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.



Horaire d’accès

• Saint-Pascal : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ainsi que le 1er et le 3e samedi du

mois de 13 h 30 à 16 h.

• La Pocatière : À l’extérieur printemps, été, automne 24h/24 7jrs/7 Et l’hiver à l’intérieur de la FADOQ et accessible sous les heures d’ouverture.

Deux partenaires assurent la surveillance, l’entretien et le nettoyage des frigos pour répondre aux normes d’hygiène;

• Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska

• Le Club FADOQ de La Pocatière

Phase 2 : Des frigos partagés près des jardins communautaires

Une phase 2 est en cours de développement et permettra d’instaurer de nouveaux frigos au cours de l’année près des jardins communautaires. Les municipalités ayant un indice de défavorisation plus élevé seront mises en priorité pour les futures implantations de frigos partagés.

Les partenaires souhaitent que les Frigo-Pop soient un levier additionnel à l'offre de services en sécurité alimentaire du territoire et le chaînon manquant entre les récoltes trop généreuses des jardins communautaires et les surplus de repas préparés par les cuisines collectives.

Rappelons que Moisson Kamouraska est une banque alimentaire qui couvre 6 MRC (Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques). Elle fait la distribution de denrées alimentaires directement aux gens sur rendez-vous et par le biais des organismes accrédités. L’amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent des conditions socio- économiques difficiles est au cœur de nos priorités.