La ville de Pohénégamook lance un audacieux programme de soutien aux entreprises

La Ville de Pohénégamook a annoncé le lancement de son nouveau Programme de soutien aux entreprises. Adopté par règlement lors de sa séance régulière du 5 juillet dernier, ce programme permettra à l’organisation municipale de jouer un rôle de premier plan dans la relance des activités économiques sur son territoire.

Soucieuse de sa vitalité, de son attractivité et de son pouvoir de rétention, la Ville de Pohénégamook a profité des aléas et du contexte particulier liés à la pandémie de COVID-19 afin développer un programme permettant de mieux soutenir les entreprises sur son territoire et celles désireuses de s’y installer.

En collaboration avec le milieu et la Corporation de développement du Transcontinental (CODET), elle a effectué une évaluation approfondie des forces et des pistes d’amélioration de sa mouture précédente. Cet exercice, combiné à l’analyse des meilleures pratiques en la matière à l’échelle de la province, a mené à l’élaboration de cette nouvelle formule.

Concrètement, le nouveau programme offre un appui financier permettant de compenser la hausse des taxes foncières pour la construction, la rénovation et l’agrandissement de bâtiments commerciaux. Une bonification de cette aide est également prévue pour toute entreprise mettant de l’avant des initiatives vertes, misant sur la préservation ou la mise en valeur du patrimoine ou encore, notamment, s’inscrivant parmi les secteurs d’activités prioritaires ciblés dans le cadre du Plan stratégique 2019-2022 de la Ville (acériculture, agroalimentaire, foresterie et tourisme).

De plus, deux volets additionnels offriront non seulement un soutien à différentes mesures visant l’embellissement (façade, enseignes, éclairage, aménagement paysager, etc.) des commerces, jusqu’à la concurrence de 5 000 $, mais également un appui financier pour la création de nouveaux emplois dans les limites de la localité. Une enveloppe annuelle de 40 000 $, provenant des fonds éoliens de la Ville, sera allouée à ces deux derniers volets.

«La Ville de Pohénégamook considère essentiel d’assurer un leadership dans le développement de sa communauté, et ce particulièrement suite à une période plus difficile pour ses entreprises. Ainsi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous répondons positivement à la demande du milieu afin d’appuyer les entrepreneurs locaux et régionaux, et ce dans l’optique de maximiser les retombées pour l’ensemble de notre collectivité» a déclaré Louise Labonté, mairesse.

Le nouveau programme de soutien aux entreprises sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025. Les modalités de celui-ci, de même que le processus de dépôt de dossier, peuvent être consultés à partir du site Internet de la Ville, dans la section Affaires et développement.