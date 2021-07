Pohénégamook mise sur la santé de son lac

Le lac Pohénégamook est un attrait prisé pour la pratique d’activités nautiques estivales. Sa profondeur en fait un plan d’eau propice à la navigation et aux sports récréatifs tandis que la qualité exceptionnelle de son eau et de ses écosystèmes aquatiques favorise la présence d’espèces de poissons convoités par les pêcheurs. Dans le but de préserver ces caractéristiques qui en font sa richesse, la Ville de Pohénégamook travaille en collaboration avec les acteurs du territoire afin de mettre en place des mesures visant à assurer la santé du lac.

La station de lavage des embarcations est à nouveau opérationnelle depuis juin 2021. Mise à la disposition des propriétaires de bateaux en 2018 afin de prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le lac, la station a dû être mise hors d’usage en 2020 en raison des travaux de construction du bâtiment multifonctionnel. La Ville annonce son retour de même que la gratuité de son utilisation. La Ville rappelle que le lavage des embarcations est obligatoire avant leur mise à l’eau. Par ailleurs, le 4 juillet dernier, l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir a tenu une journée d’information à la marina afin de sensibiliser les propriétaires de bateaux à l’importance d’utiliser ce service et ainsi contribuer à la préservation de la santé du lac. La station est accessible par l’entrée adjacente à la caserne incendie (bâtiment multifonctionnel, 1309 rue Principale).

L’instauration de la station de lavage des embarcations s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Pohénégamook. Réalisé en collaboration avec l’OBV du Fleuve Saint-Jean et un consultant spécialisé dans la gestion des milieux aquatiques, cet outil dresse un portrait des grands enjeux de l’eau sur le territoire et propose une quarantaine d’actions visant à préserver la santé du lac ainsi que des cours d’eau environnants. Le Plan est accessible en version électronique sur le site Internet de la Ville de Pohénégamook, dans la section « citoyens/urbanisme et environnement ».