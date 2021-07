105 kilomètres au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec

Samedi dernier, journée internationale des coopératives, Serge Caron membre de la Coopérative des Paramédics du Grand-Portage (CPGP) a relevé son « Défi Vélo Plein Air » au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec, contre vents et marées... mais surtout contre les vents.

La journée fraiche et ensoleillée était parfaite pour effectuer le trajet de 105 kilomètres que le paramédics avait planifié, soit l’aller-retour entre Rivière-du-Loup et Kamouraska. Pour le retour, après un diner à Kamouraska, Éole a voulu augmenter le niveau de difficulté et intensifié son souffle donnant une allure de combat aux 45 derniers kilomètres.

Mais rien n’allait freiner Serge Caron et éreinter sa détermination à relever son défi. Ce dernier a aussi pu compter sur des équipes de paramédics pour l'escorter en convoi pour la finale du parcours, soit de l’entrée ouest du boulevard de l’Hôtel-de-Ville jusqu’à la caserne de la CPGP. M. Caron a complété son périple de 105 kilomètres en 4 heures 48 minutes.

La Coopérative est fière de supporter l’initiative de son paramédics en remettant un chèque de 500 $ à l’Association du Cancer de l’Est-du-Québec. La CPGP vous invite également à l’encourager en ajoutant un don via son dossier : https://www.facebook.com/AssociationcancerEstduQuebec/.