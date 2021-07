Champion de Fortnite, Vincent Fortin remporte 75 000 $ US

Un jeune homme de la région de Rivière-du-Loup vient de faire sa marque parmi les meilleurs joueurs du jeu vidéo Fortnite. Vincent Fortin a remporté le prestigieux et annuel «Tournoi des étoiles», mettant la main sur le grand prix de 75 000 $ US, soit plus de 92 000 $, le 26 juin dernier.

Vincent Fortin, dont le pseudonyme en ligne est «PaMstou», était un joueur parmi tant d’autres il y a quelques jours à peine. Mais il n’est plus anonyme aujourd’hui. À 15 ans seulement, il s’est démarqué à travers des milliers d’autres joueurs pour gagner l’une des plus importantes compétitions de l’année dans le domaine des jeux vidéo compétitifs.

«C’est un des plus gros tournois de l’année, avec le plus d’argent en jeu», confirme Vincent, rencontré chez lui à Saint-Antonin. «Je croyais en moi, en mes chances, mais c’est certain que ça reste une surprise. Je suis vraiment fier de moi.»

Le tournoi «Fortnite All-Stars» est organisé chaque année par Epic Games, le développeur du célèbre jeu vidéo qui rassemble plus de 350 millions d’adeptes à travers la planète. Il attire chaque fois des milliers de participants, ainsi que de nombreuses équipes professionnelles de renom dans le domaine de l’eSport.

Fortnite, en mode Battle Royale, consiste non seulement à abattre ses ennemis, mais à faire preuve de créativité et d’intelligence. En gros, cent joueurs se battent entre eux dans des espaces de plus en plus petits avec pour objectif d'être le dernier survivant. Ils ont accès à des armes et des matériaux afin de construire des murs, des escaliers, des pyramides ou même des sols pour se protéger.

Le tournoi organisé samedi dernier comprenait plusieurs rondes éliminatoires. En finale, les 100 derniers concurrents s’affrontaient au cours de différentes parties afin de mettre la main sur une série de bourses. Vincent Fortin a terminé au sommet du classement avec 104 points, devant de sérieux compétiteurs.

«Il y avait un total de six parties en finale. J’en ai gagné une et j’ai accumulé des points dans les autres. Ce n’est qu’à la fin de la dernière partie que j’ai su que je gagnais. C’est le résultat de beaucoup de travail», souligne-t-il.

Pour remporter le tournoi, le jeune homme a dû vaincre certains des plus grands noms du jeu, des joueurs célèbres comme le champion du monde Bhuga, Faze Dubs, FS casqer, BBG Khanada1x et bien d’autres. Ces «gamers» font partie de certaines des plus grandes équipes dans le domaine, des organisations qui comptent sur des budgets de plusieurs millions de dollars dédiés au développement et à la formation des joueurs.

DU PLAISIR À LA COMPÉTITION

Fortnite est entré dans la vie de Vincent en 2017, mais ce n’est que depuis un an qu’il participe à des compétitions plus sérieusement. «Quand la pandémie a débuté, je faisais un peu d'argent lors des compétitions organisées chaque semaine et j’ai réalisé que je pourrais être encore meilleur si je continuais à travailler et à m'améliorer», confie-t-il, précisant jouer pour le plaisir avant tout.

Aujourd’hui, le jeune homme joue pratiquement tous les jours et passe environ huit heures devant l’écran, les samedis et dimanches, afin de développer ses habiletés. Comme dans la vie, le succès ne vient pas sans travail et persévérance. «J’étudie les meilleurs joueurs, leurs points forts, leurs faiblesses…Il faut aussi apprendre les nouvelles techniques rapidement. On ne peut pas se permettre d’être en retard.»

Si elle ne cache pas qu’elle aimerait qu’il consacre plus de temps à d’autres loisirs, la mère de Vincent admet toutefois réaliser que son garçon a du talent et souhaite l’encourager à s’épanouir à travers ses intérêts. «J’ai sursauté quand il m’a appris qu’il venait de gagner un tel montant. Je ne croyais jamais qu’on pouvait remporter des montants aussi importants en jouant à des jeux vidéo», partage Isabelle Savard.

La maman reste néanmoins les deux pieds sur terre. «En ce moment, ça marche bien pour lui, et son père et moi sommes super contents de le voir performer à ce point dans ce qu’il aime. Si ça peut être un hobby payant et même lui offrir une carrière pendant un bout de temps, tant mieux. Mais c’est important aussi d’avoir un plan B, qu’il soit sérieux avec l’école et qu’il garde ses bonnes notes», ajoute-t-elle.

MEMBRE D’UNE ÉQUIPE PRO

La performance de Vincent Fortin en finale «Fortnite All-Stars» n’a pas manqué de retenir l’attention dans le monde du eSport. Rapidement, après sa victoire, plusieurs équipes professionnelles de l’Amérique du Nord et de l’Europe l’ont approché afin de le recruter. Après discussions, son choix s’est arrêté sur Team 33.

La formation, dont le siège social est à Hollywood, est actuellement classée 8e meilleure équipe Fortnite en Amérique du Nord, selon le célèbre site Web Fandom. L’adepte de jeux vidéo concourra désormais sous leur bannière et les représentera sur les réseaux sociaux. L’entente vient aussi avec une rémunération et un accompagnement pour la production de contenus sur les réseaux sociaux.

Vincent Fortin a remporté l’un des plus gros tournois de Fortnite, alors que personne ne s’y attendait. Il ne pourra plus compter sur cet avantage à l’avenir. Peu importe, le jeune homme est prêt à relever le défi. «Je veux continuer de bien faire pour montrer que ce n'était pas seulement qu'un coup de chance», confirme-t-il.