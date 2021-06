Avec Pat BBQ et le Collège Notre-Dame, le goût de l’été sera relevé

Grâce à un nouveau partenariat entre Pat BBQ et le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, le goût de l’été sera relevé. Dès la mi- juillet, les amateurs de sauce BBQ découvriront la nouvelle saveur de la gamme Pat BBQ, une sauce relevée à l’orange, créée par quatre finissant(e)s du programme Innovation-Solutions-Entrepreneuriat (PISE) du collège.

Ce partenariat inusité découle de l’implication de Patrick Couturier, président de Pat BBQ, à la présidence honoraire de la tombola-bénéfice 2019 de la Fondation du Collège Notre-Dame. Il avait alors été mis au défi de fabriquer une sauce BBQ originale au profit de l’organisme. L’idée s’est finalement révélée une occasion de développer une initiative entrepreneuriale avec les élèves.

Mis en veilleuse en 2020, le projet a été relancé par des finissant(e)s de PISE : Émile Gamache, Camille Brodeur, Néo Gosselin et Thomas Deschênes. Défiés par le directeur général du Collège, Guy April, ils ont répondu à l’appel avec brio. Après avoir élaboré plusieurs recettes et les avoir soumises à une dégustation, ils ont conclu que celle à l’orange était la plus intéressante. Le concept se voulait aussi un clin d’œil à la campagne annuelle de vente d’agrumes organisée depuis plus de trois décennies pour soutenir le financement des activités scolaires du Collège.

Patrick Couturier et son équipe ont trouvé le résultat final suffisamment probant pour l’intégrer à la gamme Pat BBQ dès cette année. Cette sauce sans gluten ni sel ajouté se révèle plutôt épicée. Moins sucrée que les autres produits de la marque, elle est légèrement acidulée et sa saveur est rehaussée par l’amertume de l’orange. Elle est assez polyvalente pour être aussi utilisée comme marinade ou comme trempette.

Fabriquée et embouteillée à l’usine de L’Isle-Verte, la nouvelle sauce BBQ à l’orange sera bientôt disponible en ligne et dans les 800 points de vente des produits Pat BBQ au Québec. L’entreprise s’est engagée à produire 4 000 bouteilles de 350 ml dans un premier temps. Pour chaque vente, 1 $ sera remis à la Fondation du Collège Notre-Dame.

Déjà « Source d’énergie scolaire » à l’année, le Collège devient ainsi « Sauce d’énergie scolaire » pour cuisiner!