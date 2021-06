La Vente Soleil du Transcontinental sera de retour les 8, 9 et 10 juillet

La Vente Soleil du Transcontinental sera de retour cette année pour une 17e édition. Pour cette occasion, ce sont 22 entreprises de Saint-Athanase, Pohénégamook et Rivière-Bleue qui s’uniront afin d’offrir un évènement d’envergure faisant la promotion de l’achat local et de la reconnaissance envers la clientèle.

Chaque entreprise partenaire offrira dans son établissement une promotion qui lui est propre, sous différentes formes : de rabais chez certains, des tirages et de surprises chez d’autres. En nouveauté cette année, un passeport à faire estamper par 4 entreprises partenaires différentes afin d’être éligible au grand prix de 500 $ ainsi qu’aux prix secondaires de 250 $ et 100 $. Ces prix de participation sont offerts par la Corporation de Développement Économique du Transcontinental, organisme coordonnateur de l’évènement. Vous êtes donc attendus en grand nombre au Transcontinental les 8, 9 et 10 juillet.

La Corporation de Développement Économique du Transcontinental est soutenue financièrement par la MRC de Témiscouata, la Ville de Pohénégamook et les Municipalités de Rivière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long. Plus que jamais l’organisme est concentré sur sa mission et sa vision qui sont de favoriser par tous les moyens l’essor économique du Transcontinental, pour qu’il soit une zone d’affaires dynamique et accueillante où l’on retrouve un fort sentiment d’appartenance.