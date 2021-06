Les Grands amis du KRTB présentent leurs services estivaux

Les Grands amis du KRTB vous offrent cet été des activités de groupe régulières sur semaine ainsi que des sorties individuelles personnalisées pour les jeunes de 5 à 17 ans. Ces services permettent à l’organisme de poursuivre sa mission alors que nous sommes toujours en période de pandémie et de soutenir les jeunes de 5 à 17 ans ainsi que leurs familles.

L’équipe de travail pour cet été est composée de Noémie Marin et Pierre-Olivier Pelletier, intervenants communautaires, qui sont en charge de l’élaboration et l’animation des activités du groupe d’été «Les Voyageurs du Temps» qui s’ajoutent aux activités ponctuelles de fin de semaine. Tandis qu’Arriane Chénard est l’intervenante répit responsable principalement du volet des sorties individuelles personnalisées. Les intervenants travaillent en équipe et s’épaulent dans leurs charges de travail. Ils sont soutenus par la coordonnatrice Annie Lachance.

Les activités du groupe d’été débuteront le 28 juin et se termineront le 6 août. Il est possible d’inscrire vos jeunes dès maintenant. Les jeunes voyageurs auront des activités diverses les lundis et mercredis toute la journée ainsi que les vendredis en après-midi. Ils voyageront d’une époque à l’autre durant leur périple. Toutes les mesures sont mises en place pour s’assurer de la sécurité des jeunes. Les parents auront également la chance d’inscrire les jeunes aux activités ponctuelles de fin de semaine. Suivez l’organisme sur Facebook pour connaître la programmation et les dates limites d’inscriptions. Vous pouvez rejoindre Noémie au 418-551-3941 pour inscrire gratuitement vos jeunes au groupe de «Voyageurs du Temps» ou pour plus d’informations.

En ce qui concerne les sorties individuelles personnalisées, on rejoint Arriane au même numéro. Il s’agit d’activités qui seront planifiées par les jeunes et leurs parents avec l’intervenante répit. Ces sorties durent de 1 à 2 heures et ont lieu environ 1 fois par semaine. Elles peuvent avoir lieu partout au KRTB.

«Pour un autre été, nous trouvions important d’offrir quelque chose de différent et d’agréable via le groupe d’été Les Voyageurs du temps aux jeunes de 5 à 17 ans. Nous voulions aussi soutenir les familles et les jeunes ayant besoin d’une pause, d’un répit. Nous avons à cœur leur bien-être global mais tout particulièrement ce qui touche l’aspect psychologique et émotionnel. L’équipe a travaillé très fort afin d’offrir des services agréables, gratuits et conviviales adaptés à la réalité actuelle», explique la coordonnatrice, Annie Lachance.

Ce sont les parents qui doivent inscrire leur enfant pour l’ensemble des activités. Les services sont gratuits et les jeunes n’ont pas à être déjà membre de l’organisme.