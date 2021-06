Suicide : Bernard Généreux fait une intervention à la Chambre des communes

«J’ai appris cette semaine qu’un troisième jeune homme s’est enlevé la vie dans la région de Montmagny en moins de deux mois, le quatrième d’une gang de chums», a mentionné le député Bernard Généreux dans un discours à la Chambre des communes lors de la dernière journée de travaux parlementaires avant l’été.

M. Généreux a d’ailleurs adressé ses condoléances aux familles endeuillées, aux proches et aux collègues de Jérôme, Vincent, Yannick et Benjamin. «Alors que le déconfinement est amorcé et que les élèves et les finissants préparent leur été, ces jeunes-là d’à peine 20 ans ont mis fin à leur vie», a poursuivi le député de Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup.

Dans son message chaleureusement applaudi par ses collègues députés, il incite les jeunes à demander de l’aide. «C’est une force, ce n’est pas une faiblesse. À vous qui avez mal en dedans, à vous dans la noirceur, à vous qui vous sentez mal, appelez, parlez, ouvrez vos cœurs, pour qu’on vous donne de l’aide», a-t-il adressé à la population.

Bernard Généreux a précisé au président de la Chambre des communes qu’en attendant une ligne d’urgence, il invitait les citoyens et citoyennes de sa circonscription qui se sentent seuls, insécures, troublés, à demander de l’aide professionnelle auprès de ressources disponibles sur notre territoire.

Il y a le 1 866-APPELLE (277-3553) de l’Association québécoise de prévention du suicide et le Centre Prévention Suicide du KRTB au 418 862-9658.