Une Louperivoise récipiendaire d’une bourse d’études de 100 000 $ 

Les résultats académiques et les nombreuses heures d'implication effectuées par une étudiante originaire de Rivière-du-Loup, Rose Malenfant-Poulin, ont été récompensés de grande façon, récemment. L’étudiante en Sciences de la nature au Cégep Garneau est récipiendaire d’une des prestigieuses bourses d’études Schulich d’une valeur de 100 000 $.

C’est l’établissement scolaire de la Capitale-Nationale qui en a fait l’annonce par voie de communiqué. Les bourses Schulich sont certaines des bourses les plus convoitées au Canada et sont versées à des étudiants impliqués qui s’inscrivent à un baccalauréat en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques dans l’une des 20 universités partenaires au Canada.

La bourse obtenue par Rose Malenfant-Poulin lui a été offerte par Polytechnique Montréal, où elle vise faire un Baccalauréat en génie aérospatial dans les prochaines années. Elle a été retenue «pour la qualité de son dossier scolaire, ainsi que ses implications faisant preuve de son remarquable leadership et de sa grande polyvalence».

«Je suis extrêmement fière et reconnaissante pour cette opportunité. Cette bourse m'aidera de façon concrète à me concentrer sur mes études et me permettra de m'impliquer davantage au sein des différentes activités offertes à la Polytechnique, par exemple en participant à des concours ou en m'affiliant à des chaires de recherche, ce qui n'aurait pas été autant possible sans cette source de financement. De plus, je me sens privilégiée de pouvoir faire partie de la communauté Schulich qui me permettra de réseauter, de m'inspirer et de faire des rencontres significatives pour la poursuite de ma carrière. Sachant le grand nombre d'étudiants qui avaient appliqué pour cette bourse, je suis d'autant plus heureuse d'avoir réussi à me démarquer grâce à mes intérêts multiples et mon profil à la fois scientifique et artistique», a souligné l’étudiante.

Selon le Cégep Garneau, Rose Malenfant-Poulin est une étudiante qui se distingue. Elle s’est notamment impliquée dans les Ambassadeurs scientifiques, dans le comité sur l’implantation du jardin communautaire du Cégep, a fait du tutorat en chimie et en physique et a participé au Prix littéraire des collégiens. En plus de ses études et ses activités parascolaires, elle réussit à dédier du temps et de l’énergie au ballet, qu’elle pratique dans un programme collégial-universitaire.

En 2019, Rose Malenfant-Poulin, qui terminait ses études à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, avait également été récipiendaire de la médaille académique du gouverneur général.