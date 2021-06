Agriscar Coopérative remet 4 000 $ en denrées alimentaires

Agriscar Coopérative est fière de contribuer, de nouveau cette année, à l’initiative «De nous à vous» de Sollio Groupe Coopératif en faisant un don d’une valeur de 4 000 $ en produits cultivés ici par des entrepreneurs agricoles de la région du KRTB.

Ces produits seront distribués directement à des banques alimentaires situées sur le territoire de Agriscar Coopérative afin de venir à aide à des familles dans le besoin.

Avec cette deuxième édition, «De nous à vous» contribue notamment à améliorer la diversité et la fraîcheur de plus de 600 000 repas pour des personnes dans le besoin et permettra à l’organisme Au cœur des familles agricoles, qui veille à la santé mentale des travailleurs agricoles et leur famille, de mieux répondre à la demande dans la région.

Grâce au vaste réseau de membres, de coopératives et d’entreprises de Sollio Groupe Coopératif, un total de 510 000 $ seront remis en denrées alimentaires et en argent aux différentes communautés du Québec et de l’Est ontarien.