Une volonté de développer une économie maritime québécoise moderne, durable et intelligente

La nouvelle vision maritime du gouvernement du Québec, Avantage Saint-Laurent, a été annoncée ce 17 juin. Très attendue de l’industrie et des acteurs du milieu cette vision à l’horizon 2035 propose des investissements de 926,9 M$ sur quatre ans de la part du gouvernement du Québec et de ses partenaires.

Avantage Saint-Laurent repose sur trois orientations : doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires modernes et compétitives, assurer sur le Saint-Laurent une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes et offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Technopole maritime du Québec (TMQ) salue la volonté du gouvernement du Québec de poursuivre son appui à l’industrie. «Nous sommes toujours aussi fiers de représenter les entreprises et les acteurs de l’innovation des secteurs maritimes québécois. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui enthousiastes à l’idée de mettre à nouveau à contribution nos expertises et ce, au profit de l’innovation, des nouvelles technologies, de la concertation et du développement de notre industrie» déclare Noémie Giguère, directrice générale de TMQ.

Parmi les mesures annoncées, TMQ appuie tout particulièrement celles qui stimulent l’économie :

• Dans le respect des écosystèmes, dans la valorisation des connaissances et des données, dans la mise en valeur efficiente des expertises de recherche et développement et dans la maximisation des initiatives déjà en place;

• Dans la recherche de solutions inédites en réponse aux enjeux du milieu et de l’industrie, tel que prôné par MeRLIN, le réseau industriel de TMQ dédié à l’innovation dans le transport maritime;

• Et enfin dans l’appui aux secteurs émergents à haut potentiel, tel que la filière des biotechnologies marines qui bénéficie d’une action dédiée dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent à laquelle contribuera activement Technopole maritime du Québec.

«Tout comme le fleuve supporte et propulse les activités des entrepreneurs et des communautés du Québec depuis toujours, Avantage Saint-Laurent est une impulsion, une invitation à penser plus grand. C’est maintenant aux acteurs du milieu, que Technopole maritime du Québec soutient depuis plus de 20 ans, d’en faire un mouvement!», mentionne Mme Giguère.

Par cette vision maritime, le gouvernement du Québec confirme sa volonté de mettre en valeur le potentiel et d’appuyer les acteurs de l’économie maritime. Dans la même lignée et forte de plus de 20 ans d’expérience, TMQ poursuivra ses efforts de développement du secteur des sciences, technologies et biotechnologies marines de concert avec les membres de son réseau et ses partenaires.