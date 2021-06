Ginette Bouffard veut être conseillère municipale à Témiscouata-sur-le-Lac

Ginette Bouffard sollicite l’appui de la population pour devenir conseillère municipale dans le district 1 à Témiscouata-sur-le-Lac. «En tant que propriétaire et résidente de Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano, depuis les 23 dernières années, j’ai contribué à l’évolution des services municipaux par diverses interventions», a-t-elle mentionné.

Mme Bouffard a ainsi expliqué sa motivation de représenter les citoyens : «J’ai pour principe que les services publics fournis à la population doivent répondre aux besoins, dans les limites de la capacité de payer des citoyens. Les services municipaux doivent être accessibles et distribués équitablement.»

La candidate offre donc ses compétences et sa disponibilité dans l’atteinte de ces objectifs. Diplômée en administration de l’Université Laval, Ginette Bouffard détient également une maîtrise en administration publique. Pendant dix ans, elle a été membre de la direction générale de la Ville de Québec; elle agissait dans le secteur des loisirs, des équipements et immeubles récréatifs. Elle a aussi travaillé au ministère des Affaires municipales et au ministère des Finances. «Plus récemment, comme greffière à Pohénégamook et comme directrice générale à Auclair, j’ai acquis une bonne connaissance du milieu local et régional», a souligné Mme Bouffard.

«Je suis une travailleuse d’équipe et je suis déterminée à mettre à profit les forces du milieu pour le mieux-être des gens et le développement de notre ville», a-t-elle exprimé.

Ginette Bouffard sera notamment opposée à Mayane Cyr Paradis dans le district 1, cette dernière faisant partie de l’équipe de Denis Blais, conseiller municipal depuis 2017, qui se présente en 2021 au poste de maire de Témiscouata-sur-le-Lac.