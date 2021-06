Gaétan Ouellet, candidat à la préfecture de la MRC de Témiscouata

L'actuel maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, ne briguera pas un second mandat, mais briguera plutôt la préfecture de la MRC de Témiscouata. Ce dernier en a fait l'annonce lundi soir.

De son côté, la préfète Guylaine Sirois qui termine son deuxième mandat n'a pas précisé ses intentions et pourrait attendre jusqu'en septembre pour le faire. Rappelons qu'au Témiscouata le préfet est élu au suffrage universel.

M. Ouellet a publié un communiqué de presse en début de soirée où il explique que sa décision est issue d’une consultation avec des homologues. «En consultant des maires et des intervenants sociaux, économiques, des loisirs et culturels du Témiscouata, nous sommes tous d’avis et force est de constater que l’après COVID-19 va ouvrir une fenêtre d’opportunités pour le Témiscouata. Cette convergence va permettre au Témiscouata de se développer sur l’ensemble de son territoire et de devenir plus attractif autant auprès des entreprises, de nouveaux travailleurs, que des retraités. Toutefois, il est primordial de pallier au manque d’attractivité, présentement, dans nos municipalités et la fragilisation de nos services de proximité. Il faut profiter du moment et se relever les manches afin de proposer à la population un plan de développement inclusif et mobilisant.»

«Avec la récente fermeture de notre épicerie et également de l’éventuelle fermeture de notre résidence de personnes âgées, il est impératif qu’il y ait un changement de vision à la MRC! Je crois sincèrement que Gaétan représente ce besoin de changement et qu’il travaillera à préserver nos services de proximité. Sa facilité à partager ses connaissances en tant que maire et personne issue du monde économique et socioéconomique fait de lui un candidat de choix», souligne Marcel Dubé, maire de Saint-Marc-du-Lac-Long.

Pour Michel Normand, maire de Saint-Juste-du-Lac, «les prochaines années passeront par l’occupation de l’ensemble du territoire et de la revitalisation de nos milieux de vie. C’est à l’unanimité que les six maires de l’Association de la Vallée-des-Lacs appuyons la candidature de Gaétan Ouellet à la préfecture de la MRC de Témiscouata. Son écoute, son respect de notre milieu et son souci d’accompagner nos projets de développement font de lui le candidat souhaité.»

«Fort de mes consultations, constructives et enrichissantes, j’annonce que je serai candidat à la préfecture du Témiscouata aux élections du 7 novembre prochain», Gaétan Ouellet, actuel maire de Témiscouata-sur-le-Lac.