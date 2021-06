Fonds de 25 000 $ dédié à la santé mentale au Témiscouata

La campagne de financement de la Fondation de la santé du Témiscouata, lancée en mars afin de créer un Fonds dédié à la santé mentale, a été un franc succès, alors que 25 000 $ y ont été dédiés.

La générosité des donateurs a permis d’amasser un montant de 20 000 $ auquel la Fondation de la santé du Témiscouata a décidé d’ajouter un don de 5 000 $ pour la création du Fonds dont l’objectif est de soutenir les services d’aides psychologique au Témiscouata.

«Nous espérons ainsi pouvoir améliorer le quotidien de ces personnes qui, trop souvent, souffrent en silence», a souligné Louyse Desrosiers de la Fondation de la santé du Témiscouata.

Parce que la santé n’est pas seulement physique et parce que plus que jamais la santé mentale ne doit pas être tabou, la Fondation est fière de pouvoir contribuer à faire rayonner cette cause.