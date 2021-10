Un nouveau programme d’aide pour stimuler l’offre touristique 

Tourisme Bas-Saint-Laurent lance officiellement le Programme d’optimisation de partenariats et d’initiatives régionales (POPIR). Ce programme d’aide à contribution non remboursable est doté d’une enveloppe annuelle de 100 000 $ et vise à aider les organisations qui désirent mettre de l’avant des initiatives touristiques à portée régionale.

Les organisations pourront bénéficier d’une aide financière non remboursable maximale de 5 000 $ pour réaliser des projets d’études, de services-conseils, de diagnostics, d'implantation, d'expansion ou de modernisation d'un attrait, d'un équipement, d’une activité ou de services touristiques et d’installation de signalisation pour la consolidation d’un circuit ou sentier.

«Tourisme Bas-Saint-Laurent a comme volonté de contribuer financièrement, par une intervention rapide, à des initiatives touristiques porteuses. Nous souhaitons contribuer à la relance et soutenir ces initiatives par une aide spontanée et simple», précise le directeur général, Pierre Levesque.

Les projets qui seront privilégiés dans l’attribution des aides sont ceux qui tiennent compte du développement durable, de l’innovation, de la diversification et de la structuration de l’offre touristique. Les promoteurs devront démontrer notamment des retombées touristiques et économiques régionales, un potentiel de viabilité et recevoir un appui financier de différents organismes ou entreprises du territoire.

Pour en apprendre davantage sur les modalités du programme, téléchargez le guide disponible sur notre site Web www.atrbsl.ca/aides-financieres. Vous souhaitez déposer un projet? Remplissez le formulaire de préqualification également disponible sur notre site www.atrbsl.ca/aides-financieres.