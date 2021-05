Début des travaux sur les rues Commerciale Nord et Sud à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé le 18 mai à l’annonce officielle des travaux de réfection des rues Commerciale Nord et Sud. Ces travaux d’importance sont rendus possibles grâce à une aide financière fédérale-provinciale de l’ordre de 3 986 462 $ provenant du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau.

«Des infrastructures d’eau modernes et efficaces sont essentielles pour bâtir des communautés en santé », a déclaré la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, Le gouvernement fédéral a consenti à ce projet plus de 1,9 M$ qui permettra aux résidents de bénéficier d’un réseau de conduites d’eau optimisé.

«Au nom de ma collègue et ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, je tiens à saluer l’excellente collaboration entre le gouvernement et la Ville qui permettra la réalisation de ces importants travaux. Je suis fier que le gouvernement du Québec soutienne la mise en œuvre de ce projet plus que nécessaire à Témiscouata-sur-le-Lac. Il est important de maintenir la qualité des infrastructures d’eau dans toutes les régions du Québec et nous déployons les efforts nécessaires à leur optimisation, pour toute la population», déclare Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

La remise à neuf de certaines parties des rues Commerciale Nord et Sud était indispensable afin de servir adéquatement les commerçants et résidents de cette importante artère. Les travaux de réfection permettront, notamment, de faciliter la circulation dans le secteur et de mettre l’accent sur le développement économique à Témiscouata-sur-le-Lac. Par ailleurs, la réfection des trottoirs s’inscrit dans le souci de la Ville d’offrir à la population des infrastructures de qualité et sécuritaires.

«La réfection des rues Commerciale Nord et Sud est un pas de géant dans notre souhait d'améliorer progressivement notre réseau routier. De plus, ces nouvelles infrastructures contribueront non seulement à optimiser notre consommation d'eau potable, mais aussi notre traitement des eaux usées. Il va sans dire que l’asphaltage viendra conclure ce vaste projet tout en consolidant le dynamisme de notre centre-ville», mentionne le maire Gaétan Ouellet.

Les travaux, réalisés par l’entreprise Les excavations Léon Chouinard et fils, consistent à la reconstruction de l’ensemble des conduites souterraines existantes ainsi que de la remise à neuf de la structure de la chaussée et des trottoirs. Les portions visées de la rue Commerciale sont, de la rue Rosaire-Dubé jusqu’à la rue Bérubé pour la portion Commerciale Nord, et de la Station-Service Michaud jusqu’à la rue de l’Église, pour la portion Commerciale Sud. De plus, le pavage sera également appliqué de la rue Bérubé jusqu’à la rue du Quai, pour la rue Commerciale Nord, et de la rue de l’Église à la rue Ménard, pour la rue Commerciale Sud. Les travaux doivent se terminer vers la fin du mois de septembre.

La Ville réitère l’importance de s’inscrire au portail citoyen afin d’être avisé efficacement lors de travaux routiers, des avis d’ébullition ou de situations d’urgence au www.temiscouatasurlelac.ca.